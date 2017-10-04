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Türkiye'de 3 Banka, 700 Milyon TL'lik Alacaklarını, 32,5 Milyon TL'ye Sattı

TÜRKİYE'DE 3 BANKA, 700 MİLYON TL'LİK ALACAKLARINI, 32,5 MİLYON TL'YE SATTI

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi, Garanti ve Albaraka Türk takibe düşen 700 milyon TL'lik alacaklarını 32,5 milyon TL karşılığında 4 varlık yönetim şirketine sattı.

Tarih : 04 Ekim 2017, 12:40
Puan Ver : Türkiye'de 3 Banka, 700 Milyon Tl'lik Alacaklarını, 32,5 Milyon Tl'ye Sattı(5/10)1

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi, Garanti ve Albaraka Türk takibe düşen 700 milyon TL değerindeki alacaklarını 32,5 milyon TL karşılığında 4 varlık yönetim şirketine sattı. Bu bankalarda takibe düşmüş veya tasfiye edilmiş borçları olan müşterilerin bundan böyle bu borçlarının ödenmesi ve yapılandırılması konusunda Hayat Varlık Yönetim, Emir Varlık Yönetim, Sümer Varlık Yönetim ve Destek Varlık Yönetim ile iletişime geçmesi gerekiyor.

YAPI KREDİ 17 MİLYON TL'YE SATTI

Bu bankalar içerisinde Yapı Kredi, tasfiye halinde olan 307 milyon liralık alacağını 17.6 milyon liraya Hayat Varlık Yönetim ve Emir Varlık Yönetim'e satışını gerçekleştirdi.

GARANTİ BANKASI TAKİPTEKİ 229,3 MİLYON TL'LİK ALACAĞINI SATTI

Garanti Bankası ise takibe düşen 229,3 milyon TL'lik takipteki alacağını 13,37 milyon TL'ye Sümer Varlık Yönetim ve Destek Varlık Yönetim'e sattı.Takipteki krediler porftöyü kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacaklardan oluşuyor.

ALBARAKA TÜRK 1,6 MİLYON TL'YE SATTI

Son olarak Albaraka Türk de 164,5 milyon liralık alacağını 1,6 milyon TL'ye Sümer Varlık Yönetim'e sattı.

Bankadan, konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Bankamızın kanuni takip müşterilerine ilişkin 164.549.997,00 TRY tutarındaki nakdi alacakları 1.600.000,00 TRY'ye Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ne satılmıştır/temlik edilmiştir." (Uzmanpara)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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