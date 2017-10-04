TÜRKİYE'DE 3 BANKA, 700 MİLYON TL'LİK ALACAKLARINI, 32,5 MİLYON TL'YE SATTI
Türkiye'nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi, Garanti ve Albaraka Türk takibe düşen 700 milyon TL'lik alacaklarını 32,5 milyon TL karşılığında 4 varlık yönetim şirketine sattı.
Türkiye'nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi, Garanti ve Albaraka Türk takibe düşen 700 milyon TL değerindeki alacaklarını 32,5 milyon TL karşılığında 4 varlık yönetim şirketine sattı. Bu bankalarda takibe düşmüş veya tasfiye edilmiş borçları olan müşterilerin bundan böyle bu borçlarının ödenmesi ve yapılandırılması konusunda Hayat Varlık Yönetim, Emir Varlık Yönetim, Sümer Varlık Yönetim ve Destek Varlık Yönetim ile iletişime geçmesi gerekiyor.
YAPI KREDİ 17 MİLYON TL'YE SATTI
Bu bankalar içerisinde Yapı Kredi, tasfiye halinde olan 307 milyon liralık alacağını 17.6 milyon liraya Hayat Varlık Yönetim ve Emir Varlık Yönetim'e satışını gerçekleştirdi.
GARANTİ BANKASI TAKİPTEKİ 229,3 MİLYON TL'LİK ALACAĞINI SATTI
Garanti Bankası ise takibe düşen 229,3 milyon TL'lik takipteki alacağını 13,37 milyon TL'ye Sümer Varlık Yönetim ve Destek Varlık Yönetim'e sattı.Takipteki krediler porftöyü kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacaklardan oluşuyor.
ALBARAKA TÜRK 1,6 MİLYON TL'YE SATTI
Son olarak Albaraka Türk de 164,5 milyon liralık alacağını 1,6 milyon TL'ye Sümer Varlık Yönetim'e sattı.
Bankadan, konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Bankamızın kanuni takip müşterilerine ilişkin 164.549.997,00 TRY tutarındaki nakdi alacakları 1.600.000,00 TRY'ye Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ne satılmıştır/temlik edilmiştir." (Uzmanpara)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar