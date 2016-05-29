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Türkiye'de 1.5 milyon kişinin sorunu Uyku apnesi !

TÜRKİYE'DE 1.5 MİLYON KİŞİNİN SORUNU UYKU APNESİ !

​Türkiye'de, resmi verilere göre 1.5 milyon uyku apne sendromlu kişinin bulunduğunu dile getiren UYKUDER Genel Başkanı Prof. Dr. Karadağ, buna rağmen uyku apne tanısı konulmuş hasta sayısının çok az olduğunu söyledi.

Tarih : 29 Mayıs 2016, 19:10
Puan Ver : Türkiye'de 1.5 Milyon Kişinin Sorunu Uyku Apnesi !(6/10)6


Türkiye'de, resmi verilere göre 1.5 milyon uyku apne sendromlu kişinin bulunduğunu dile getiren UYKUDER Genel Başkanı Prof. Dr. Karadağ, buna rağmen uyku apne tanısı konulmuş hasta sayısının çok az olduğunu söyledi.



Uyku Derneği (UYKUDER) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, Trabzon'da düzenlenen 5. Uyku Bozuklukları Kongresinde konuştu. Karadağ, uykuda tekrarlayan üst solunum yolu tıkanmalarıyla karakterize ve sıklıkla kandaki oksijen oranının azalmasıyla birlikte görülen durumun Obstrüktif Uyku Apne Sendromu olarak tanımlandığını söyledi.



Uyku apnesinin önemli bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Karadağ, "Düzensiz nefes alış verişi ve nefes durmasının şiddetiyle bağlantılı olarak vücut oksijen eksikliği yaşar. Oksijen sağlıklı yaşamın en vazgeçilmez ihtiyacıdır. Tüm sistemlerin sağlıklı yaşam için oksijene ihtiyacı vardır" diye konuştu.



UYKU APNESİ ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR



Türkiye'de, resmi verilere göre 1.5 milyon uyku apne sendromlu kişi bulunduğunu belirten Karadağ, "Buna rağmen uyku apne tanısı konulmuş hasta sayısı çok az. Tanı konulmuş kesin hasta sayısını bilemiyoruz. Avrupa'daki durum da ülkemizdekine benzer" dedi.



Uyku apne sendromunun, erkeklerde daha sık görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Karadağ, "Erkekler, bu hastalığın görülmesi noktasında biraz daha şanssız. Kadınlar ise hastalığa menopozdan sonra biraz daha yatkın oluyor ve hastalık bu dönemden sonra biraz daha artıyor. Uyku apne sendromu, yeni doğandan başlayarak 100 yaşındaki kişiye kadar herkeste olabilir" ifadelerini kullandı.








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