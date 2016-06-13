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TÜRKİYE ZOR BİR ÜLKE FAKAT BÖLGEDE EN GÜVENİLİR ÜLKE


TÜRKİYE ZOR BİR ÜLKE FAKAT BÖLGEDE EN GÜVENİLİR ÜLKE
Tarih : 13 Haziran 2016, 12:28
Puan Ver : Türkiye Zor Bir Ülke Fakat Bölgede En Güvenilir Ülke(7/10)8


AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Türkiye'nin "zor ancak  güvenilir bir partner olduğunu" söyledi.



Tusk Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta Türkiye'nin zor bir  dönemden geçtiğine işaret ederek, 'Türkiye zor bir ülke fakat bölgede en  güvenilir ülke, ve şu anda zor bir durumla karşı karşıya; her hafta  terör  saldırıları, Suriye, Irak ve İran'la güvensiz sınırlar. İlaveten iki milyondan  fazla sığınmacı. Bu nedenle onlara hem dayanışma göstermeli fakat aynı zamanda  eleştiri yapabilmeliyiz." dedi.



Donald Tusk, "Türkler ne zaman vize muafiyeti alacak?" sorusuna  "İstisnasız tüm kriterleri yerine getirdikleri zaman. Müzakereler muhtemelen ekim  ayına kadar sürer fakat sürekli ilerleme sağlıyoruz." cevabını verdi.



Donald Tusk Türkiye'nin AB üyesi olup olmayacağı sorusunu ise 'Mevcut  durumunda olmayacak' şeklinde cevapladı.








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