TÜRKİYE, YENİ FÜZE DENEMESİ YAPAN KUZEY KORE'Yİ KINADI
Kuzey Kore, Cumartesi sabahı üç kısa menzilli balistik füze atışında bulundu. Yeni füze atışları, Kim Jong Un rejiminin ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatını sert bir şekilde eleştirmesinin ardından gerçekleşti.
250 KİLOMETRE İLERLEYEBİLDİ
ABD Pasifik Komutanı, iki füzenin 250 kilometre uçtuğunu söyledi ve ilk değerlendirmede belirtilen "füzelerin uçmayı başaramadığı" iddiasına açıklık getirdi. Diğer füzenin ise anında patladığı belirtildi.
DIŞİŞLERİNDEN KINAMA
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 26 Ağustos 2017 tarihinde, BM Güvenlik Konseyi Kararları hilafına gerçekleştirdiği ve bölgedeki gerginliği daha da arttıracak üç balistik füze fırlatımını kınıyoruz.
KDHC'yi, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü kışkırtıcı davranıştan uzak durmaya çağırıyoruz."
Kaynak: haberinburada
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