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türkiye yarın serin ve yağışlı havanın etkisine girecek

TÜRKİYE YARIN SERİN VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK

Meteorolojiden çok kritik uyarı geldi. Türkiye yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Tarih : 19 Nisan 2016, 14:07
Puan Ver : Türkiye Yarın Serin Ve Yağışlı Havanın Etkisine Girecek(9/10)6


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde başlayacak yağışların 21.04.2016 Perşembe günü, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı bekleniyor. Meydana gelecek yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Doğu Karadeniz kıyı kesiminde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) kuvvetli olması (metrekareye 21-50 kg) tahmin ediliyor.

    Serin ve yağışlı havanın 22.04.2016 Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkili olduktan sonra yurdumuzu terk etmesi tahmin ediliyor. Cuma günü gece ve sabah saatlerindeki yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.








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