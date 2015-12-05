TÜRKİYE VİZEYE GERİ DÖNMEYECEK
Rusya 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Türkiye vatandaşları için yeniden vize rejimine geçmeye hazırlanırken, Türkiye Rus vatandaşlarına uygulamayı değiştirmeyecek.
Rus Interfaks ajansının Türkiye Moskova Büyükelçiliği yetkililerine dayanarak verdiği habere göre, Türkiye Rusya vatandaşlarına vize uygulamayı düşünmüyor. Elçilik yetkililerinin açıklamasında, "Türkiye, Rusya halkını dost olarak görüyor ve iyi ilişkileri sürdürmek arzusunda. Dolayısıyla Rusya halkını olumsuz etkileyecek bir karar alma niyeti yok" ifadelerine yer verildi.
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