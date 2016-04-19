

Jean Claude Juncker bu açıklamayı Avrupa Konseyi Genel Kurulu'na seslendiği konuşmada yaptı.







Juncker sığınmacı anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye verilen vizesiz seyahat taahüdünü de gündeme taşıdı.







Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin tüm kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Juncker bu kriterlerin esnetilmeyeceğini de vurguladı.







Sığınmacı akınını durdurmada Avrupa ile Türkiye arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayan Juncker, bu işbirliğinin meyvesini vermeye başladığına dikkat çekti.