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TÜRKİYE VİZESİZ SEYAHAT İÇİN TÜM KRİTERLERİ YERİNE GETİRMELİ


TÜRKİYE VİZESİZ SEYAHAT İÇİN TÜM KRİTERLERİ YERİNE GETİRMELİ
Tarih : 19 Nisan 2016, 13:53
Puan Ver : Türkiye Vizesiz Seyahat İçin Tüm Kriterleri Yerine Getirmeli(8/10)8


Jean Claude Juncker bu açıklamayı Avrupa Konseyi Genel Kurulu'na seslendiği konuşmada yaptı.



Juncker sığınmacı anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye verilen vizesiz seyahat taahüdünü de gündeme taşıdı.



Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin tüm kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Juncker bu kriterlerin esnetilmeyeceğini de vurguladı.



Sığınmacı akınını durdurmada Avrupa ile Türkiye arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayan Juncker, bu işbirliğinin meyvesini vermeye başladığına dikkat çekti.








Etiketler: Türkiye  Vizesiz  Seyahat  İçin  Tüm  Kriterleri  Yerine  Getirmeli    haber

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