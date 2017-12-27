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Türkiye ve Sudan 10 Milyar Dolarlık 22 Anlaşma İmzaladı

TÜRKİYE VE SUDAN 10 MİLYAR DOLARLIK 22 ANLAŞMA İMZALADI

Türkiye ile Sudan arasında 10 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda 22 anlaşma imzalanarak ilk adım atıldı.

Tarih : 27 Aralık 2017, 04:40
Puan Ver : Türkiye Ve Sudan 10 Milyar Dolarlık 22 Anlaşma İmzaladı(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Sudan, Çad ve Tunus'a gerçekleştirilen heyet ziyareti kapsamında gerçekleştirilen Sudan-Türkiye İş Forumu'nun kapanış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Başkan Yardımcısı ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımları ile gerçekleştirildi. Sağlık, tarım, soğuk hava depolama, havalimanı inşaatı alanlarında toplam 9 anlaşmanın imza töreninin de gerçekleştirildiği kapanış bölümünde iki ülke Cumhurbaşkanı Sudanlı ve Türk iş dünyası temsilcilerine seslendi. Her iki ülkenin Cumhurbaşkanı, İş Forumunda kurulan temasların takibi kapsamında İş Konseyi ortak toplantısının en yakın zamanda Türkiye'de gerçekleştirilmesini talep ettiler.

HEDEF, 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliğinin tesisi kapsamında toplam 22 anlaşmanın hayata geçirildiğini vurguladı. 500 milyon dolarlık dış ticaret hacminin yetersiz olduğunu belirten Erdoğan, kısa vadede 1-2 milyar dolarlık hacme ulaşılacağını ancak hedefin 10 milyar dolar olduğunu söyledi.Türkiye-Sudan İş Forumu vesilesiyle 100 kadar iş insanının birebir görüşmelerinin kısa zamanda sonuçlarını alacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk müteahhitlik şirketlerinin Sudan'ın altyapısına katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Sudan'ın inşa ve ihyasının, daha önce ülkeyi yerle bir edenlere cevap niteliğinde olacağını belirten Erdoğan, iş heyeti kapsamında gelen Türk iş insanlarını Sudan'a yatırıma davet etti. Sudan halkı ile bütünleşerek iş yapmak gerektiğine değinen Erdoğan, tarım ve hayvancılıkta işbirliğinin ekonomik ilişkilerde ve yatırımlarda ayrı bir sıçramayı beraberinde getireceğini belirtti.

"TÜRKİYE'DEKİ ÖZEL SEKTÖRE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ise, Türkiye ile Sudan arasındaki yıllık ticaret hacminin, en az 10 milyar dolara yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Sudan-Türkiye İş Forumunda konuşan Cumhurbaşkanı El-Beşir, yıllık ticaret hacminin arttırılması konusunda Türkiye'deki özel sektöre önemli görevler düştüğünü, Türk özel sektörünün Sudan'daki çalışmalarında karşılaşabilecek tüm sıkıntıları çözmek noktasında Sudan hükümetinin yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti. Sudan'da faaliyet göstermek üzere Türk bankalarını Sudan'da şube açmaya davet eden El-Beşir, bir Türk bankasının Sudan'da açılmasının para transferi ve ekonomik ilişkiler konusunda yatırımcılara güçlü destek sağlayacağını ifade etti. Sudan ile Türkiye arasında devam eden ve geliştirilmesi için çaba harcanan görüşmelerin kardeşlik ve dostluk teması çerçevesinde gerçekleştirdiğini kaydeden El-Beşir, kurulması kararlaştırılan "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Stratejisinin de iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha ileriye taşıyacağını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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