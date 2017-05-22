

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev ile görüştü.







Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için Türkiye'de bulunan Medvedev ile Başbakan Yıldırım'ın, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.







Yaklaşık bir saat süren görüşme sona erdi.







Görüşme sonrası yapılan açıklamada, iki ülke ticareti önündeki engellerin kaldırılması için ortak bildiri imzalandığı bildirildi.







kaynak:milliyet







