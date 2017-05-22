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Türkiye Ve Rusya Ticari Engelleri Kaldırmak İçin Bildiri İmzaladı
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TÜRKİYE VE RUSYA TİCARİ ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN BİLDİRİ İMZALADI


TÜRKİYE VE RUSYA TİCARİ ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN BİLDİRİ İMZALADI
Tarih : 22 Mayıs 2017, 14:19
Puan Ver : Türkiye Ve Rusya Ticari Engelleri Kaldırmak İçin Bildiri İmzaladı(10/10)15


Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev ile görüştü.



Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için Türkiye'de bulunan Medvedev ile Başbakan Yıldırım'ın, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.



Yaklaşık bir saat süren görüşme sona erdi.



Görüşme sonrası yapılan açıklamada, iki ülke ticareti önündeki engellerin kaldırılması için ortak bildiri imzalandığı bildirildi.



 



kaynak:milliyet





 






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