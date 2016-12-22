Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
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TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA YENİ TARİFELİ SEFERLER BAŞLAYACAK


TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA YENİ TARİFELİ SEFERLER BAŞLAYACAK
Tarih : 22 Aralık 2016, 17:35
Puan Ver : Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak(5/10)5


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye ve Rusya Federasyonu tarafından, 20-21 Aralık'ta Moskova'da ikili havacılık ilişkilerini düzenleyen yeni bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu kapsamda İstanbul'dan Zhukovski ve Grozni'ye, Moskova'dan ise Gazipaşa'ya tarifeli seferler konusunda anlaşma sağlandı.



Duyuruda, SHGM Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ve Rusya Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Birimi Direktör Yardımcısı Sergey Seskutov başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, havacılık ve turizm sektörünü olumsuz etkileyen kriz dönemi sonrası havacılık ilişkileri, iki ülke arasındaki uçuşlar ve yeni rotaların oluşturulması konularının ele alındığı ifade edildi.



İmzalanan yeni mutabakat zaptıyla Moskova'daki Zhukovski Havaalanı ile Rusya Federasyonu Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni, yeni uçuş noktaları olarak belirlendi. Her iki nokta için İstanbul çıkışlı seferlerde yedişer frekans uçuş hakkı elde elde edildi.



Öte yandan, turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla Alanya Gazipaşa Havalimanı da Rus taşıyıcılar için yeni tarifeli sefer noktası olarak belirlendi. Rusya'daki Sochi şehrinin ise frekans kısıtlaması olmaksızın Türk taşıyıcıları için tarifeli sefer noktası olması imza altına alındı.



 



kaynak:habertürk








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