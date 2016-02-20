

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande "Suriye'nin kuzeyinde Türk bombardımanı yüzünden Türkiye ile Rusya arasında bir savaş riski var" dedi.







France Inter radyosuna konuşan François Hollande, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyonları yüzünden Türkiye ile Rusya arasında gerçek bir savaş riski olduğunu söyledi.







Bu risk yüzünden, Birleşmiş Milletler güvenlik Konseyi'nin şu anda toplantıda olduğunu söyleyen Hollande, Suriye'nin kuzeyinde uçakların aynı insanları bombalaması yüzünden bunun "direkt" bir savaş değil, endirekt bir savaş olacağını belirtti.







Olayların tırmandırılmaması ve derhal siyasi bir çözüm bulunması için çok ciddi bir çağrı yaptığını söyleyen François Hollande, Türklerin "olmamaları" gereken bir yerde müdahale etmemeleri, Rusların ise "terörizm ile mücadele" adı altında Başer El Esad rejimini korumamaları gerektiğini ifade etti.







HOLLANDE RUSYA'YI UYARDI







Rusya'nın tek taraflı olarak Esad rejimini savunarak bu işin altından kalkamayacağını açıklayan François Hollande, "çözümde Rusya'yı kenara bırakmak istemiyorum ama hem çözüm bulmak için masaya oturmak hem de sivilleri bombalamaya devam etmek kabul edilemez" dedi.