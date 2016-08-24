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TÜRKİYE VE KOALİSYON GÜÇLERİ CERABLUS'A ASKERİ HAREKÂT BAŞLATTI


TÜRKİYE VE KOALİSYON GÜÇLERİ CERABLUS'A ASKERİ HAREKÂT BAŞLATTI
Tarih : 24 Ağustos 2016, 09:26
Puan Ver : Türkiye Ve Koalisyon Güçleri Cerablus'a Askeri HarekÂT Başlattı(0/10)


Günün son dakika haberi sabahın erken saatlerinde geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve ABD'nin başını çektiği koalisyon hava kuvvetleri, Cerablus bölgesinin IŞİD'den temizlenmesi için Suriye topraklarında operasyon yapıyor.



Terörist örgüt IŞİD'in Suriye topraklarından Türkiye ile doğrudan temas kurduğu son nokta olan ilçeye gece saatlerinde bordo bereli özel kuvvetler sızdı.



Cerablus ayrıca hem Türk savaş uçakları tarafından bombalandı hem de 224 topçu atışıyla vuruldu.



F-16'lar Cerablus'un yanı sıra Keklice bölgesindeki IŞİD hedeflerini de bombalıyor.



Suriye topraklarındaki 12 hedeften 11'i tam isabetle vuruldu.Topçu, ÇNRA, HAVAN tüm ateş destek vasıtalarından açılan atışlar sonucunda 70 hedef tam isabetle vurularak imha edildi.



Türkiye tarafında konuşlu bulunan tanklarla da Suriye tarafındaki anlık çıkan ve görünür IŞİD hedefleri vuruluyor.



Türkiye'nin koalisyon güçleriyle yaptığı Suriye harekatı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...










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