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türkiye ve katar'a karşı sinsi plan!

TÜRKİYE VE KATAR'A KARŞI SİNSİ PLAN!

İsrail basını Mısır ve BAE'nin Filistin'de yönetimi devirmek için anlaştığını öne sürdü.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 11:05
Puan Ver : Türkiye Ve Katar'a Karşı Sinsi Plan!(5/10)5


İsrail basını Mısır ve BAE'nin Filistin'de yönetimi devirmek için anlaştığını öne sürdü. BAE ve Mısır, Hamas ve Fetih'i devre dışı bırakarak Filistin'in liderliğini Muhammed Dahlan'a vermeyi planlıyor. İsrail-Mısır rüyası Türkiye ve Katar'ın Gazze'den dışlamayı amaçlıyor.



İsrail, Mısır ve BAE Türkiye'de ilk kez Gerçek Hayat dergisinin gündeme taşıdığı Ortadoğu'nun en karanlık isimlerinden Muhammed Dahlan'ı Filistin'de yönetime getirmek için anlaştı. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin iddiasına göre, bu üç ülke, BAE tarafından desteklenen Muhammed Dahlan'ı Mahmud Abbas'ın ve Hamas'ın yerine Filistin'in yeni lideri yapmayı planlanıyor.



ELEKTRİK KOZU



BAE, uzun bir süreden beri elektriklerin kısıtlı olarak verildiği Gazze'yi elektrik kozuyla diz çöktürmeyi planlıyor. İsrail-BAE ve Mısır'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı da sıkıştırmaya ve siyasi rakibi Dahlan'ı öne çıkarmaya çalışacakları belirtiliyor. BAE, yaşanan elektrik sıkıntısının giderilmesi için yeni bir enerji santrali inşa edecek.



İSRAİL'İN RÜYASI



BAE bunun için 150 milyon dolar ayırdı. Mısır da Refah sınır kapısını insanlara ve mallara açacak. Bunun içinde Abbas'ın yerine Dahlan'ın liderliğinin kabul edilmesi için bastıracak. Benzer bir durumun Hamas'ın kontrol ettiği bölge için de geçerli olduğu ve İsrail'in Hamas'ın devre dışı kalmasını ve Dahlan'ı istediği belirtiliyor. Hedefin, Gazze'ye İsrail ile uzlaşma yanlısı olan bir Dahlan yönetiminin getirilmesi olduğu iddia ediliyor. Eğer plan uygulanırsa İsrail-Mısır rüyası gerçekleştirilebilecek. Planın bir diğer hedefi ise Türkiye ve Katar'ın Gazze'deki rolünü etkisiz hale getirmek.



 



kaynak:ahaber








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