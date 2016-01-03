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Türkiye ve İstanbul'un en soğuk yerleri belli oldu

TÜRKİYE VE İSTANBUL'UN EN SOĞUK YERLERİ BELLİ OLDU

Kara kışın iyice etkisini gösterdiği İstanbul'da ve Türkiye genelinde en soğuk noktalar belli oldu.

Tarih : 03 Ocak 2016, 10:18
Puan Ver : Türkiye Ve İstanbul'un En Soğuk Yerleri Belli Oldu(6/10)5


Kara kışın iyice etkisini gösterdiği İstanbul'da ve Türkiye genelinde en soğuk noktalar belli oldu…



İstanbul'da dün gece dondurucu soğuk etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün gece kentte en soğuk yer -12,2 ile Büyükçekmece oldu. Büyükçekmece'yi -10,7 Sancaktepe, 9,1 ile de Pendik takip etti.



Ülke genelinde ise en soğuk yerler şu şekilde açıklandı:



Bolu Merkez -30,4



Tokat Artova -27,7



Aksaray Gülağaç -26,1



Tokat Sulusaray -24,8



Çorum Alaca -24,6



Bolu Gerede -24,4



Sivas İmranlı -24,2



Nevşehir Derinkuyu -24,1



Erzurum Pasinler -23,6



Nevşehir Ürgüp -23,3








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