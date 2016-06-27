

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile İsrail Başbakanı binyamin Netanyahu'nun özel temsilcisi Roma'da bir araya geldi.Reuters'ın haberine göre; İsralli bir yetkili Türkiye ile anlaşmaya varıldığını söyledi. Haberde resmi açıklamanın pazartesi günü yapılacağı bilgisi yer aldı. Konuyla ilgili Türkiye'den ise henüz bir açıklama gelmedi.



Ancak Başbakan Binali Yıldırım'ın, varılan aşamayla ilgili bugün saat 13.00'te Çankaya Köşkü'nde açıklamalarda bulunacağı bildirildi.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da Yıldırım ile eş zamanlı olarak bir açıklama yapması bekleniyor.



İKİ METİN ÜZERİNDEN ANLAŞMA







Öte yandan İsrail ile iki metin üzerinden anlaşma yapılacağı öğrenildi. Anlaşma metinlerinden biri Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara verilecek tazminatla ilgili. Tazminat daha önceden 20 milyon dolar olarak belirlenmişti ve anlaşmada da bu şekilde yer alacak.



İkinci metin ise Gazze'deki durumun iyileştirilmesine ilişkin metin olacak. Gazze'deki durumun iyileştirilmesi için yapılacak yatırımlar ve alt yapı çalışmalarına ilişkin olacak.



Mutabakat metninde enerjiyle ilgili bir madde olmayacak. Anlaşma sonrasında konuyla ilgili görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor.







ANLAŞMADA HAMAS YOK







Türkiye ile İsrail arasındaki görüşmelerde Hamas'ın Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin bir maddenin de yer alacağı iddia ediliyordu. Ancak anlaşmada konuyla ilgili bir madde yer almadığı kaydedildi.







ANKARA'DAN 3 ŞART







Ankara'nın ilişkilerinin normalleşmesi için 3 şartı bulunuyor.







Özür, tazminat ve Gazze ablukasının kaldırılması. İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemişti.







20 MİLYON DOLAR TAZMİNAT







Tarafların, Mavi Marmara Gemisi'nde hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlara toplam 20 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda da anlaştığı belirtildi.







Gazze ablukasının esnetilmesi başlığında ise Türkiye'nin Gazze'ye bir elektrik santrali kurması, su ihtiyaçlarının karşılanması için de bir arıtma tesisi inşaa etmesi öngörülüyor.







'200 yataklı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi hizmete açılacak'







Önemli bir üst düzey Türk yetkiliden alınan bilgiye göre, İtalya'da gerçekleştirilen görüşmelerde ortaya çıkan detaylar şu şekilde:







"İsrail ile ikili ilişkilerimizin normale dönmesi hakkında mutabakat, 26 Haziran Pazar günü Roma'da sonuçlandırıldı.



İsrail, Mart 2013'te Türkiye'nin ilk talebini karşılayarak tarihte ilk kez yabancı bir devletten özür dilemişti. Mutabakat kapsamında Türkiye'nin diğer iki şartı da kabul edildi. İsrail, Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemeyi ve Türkiye'nin Gazze'deki insani duruma müdahalesini kabul etti. Mutabakat çerçevesinde Türkiye, Gazze'ye insani yardım dahil sivil amaçlı malzemelerin girişini sağlayacak ve altyapı yatırımlarını gerçekleştirecek. Gazze halkının kullanımı için konutlar inşa edilecek ve 200 yataklı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi en kısa zamanda hizmete alınacak. Gazze halkının en acil ihtiyaçları olan elektrik ve içme suyu sorunu çözülüyor. Gazze'ye verilen elektrik ve su miktarı artırılacak. Yeni santraller yapılacak. Tabiatıyla, Gazze'ye ilaveten Batı Şeria'ya yönelik öngördüğümüz Cenin Sanayi Bölgesi gibi kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi kolaylaşmaktadır. İddiaların aksine mutabakatta Hamas ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Filistin devletine ve halkına güçlü desteğimiz aynı şekilde sürecek. İsrail ile sağlanan uzlaşma, 31 Mayıs 2010'dan beri sergilediğimiz ilkeli ve kararlı tutum sayesinde kazanılmış bir diplomatik başarıdır.







"TÜRKİYE'NİN TÜM ŞARTLARI KABUL EDİLMİŞ; FİLİSTİN HALKININ KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN TARİHİ BİR ADIM ATILMIŞTIR”







Türkiye'nin tüm şartlarının kabul edildiği belirtilen detaylarda şunlar yer aldı:







"Türkiye'nin tüm şartları kabul edilmiş; Filistin halkının koşullarının iyileştirilmesi için tarihi bir adım atılmıştır. Mavi Marmara şehitlerimizin arzuladığı şekilde Gazze'ye insani yardım yapılmasının yolu açılmıştır. Bu süreçte Filistin hükümeti ve Hamas, İsrail ile yürütülen görüşmeler bağlamında Türkiye'ye destek verdiklerini ifade etti.”







Ayrıca, gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile telefonla bir görüşme gerçekleştirdi.