TÜRKİYE VE İRAN TİCARETTE YERLİ PARA BİRİMİNİ KULLANACAK
İran ile Türkiye merkez bankaları, iki ülke arasındaki ticarette İran Riyali ve Türk Lirası kullanılmasına dair mutabakat zaptını imzaladı.
İran ve Türkiye merkez bankaları başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyareti sırasında ortaya konan ve ikili ticarette İran Riyali ile Türk Lirası'nın kullanılmasını öngören mutabakat zaptına onay verdiler. İmzalanan anlaşma, İran Riyalı ve Türk Lirası'nın bir birlerine kolaylıkla dönüştürülmesine imkan verecek ve iki ülke arasında para transferlerinin maliyetinin düşürülmesine fayda sağlayacak.
ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran ziyaretinde "Merkez Bankalarımızın riyasetinde bankacılık sektörünü canlandırma kararı aldık. Yerli para ile alışveriş sürecini hayata geçirme kararı aldık. Merkez Bankalarımız önümüzdeki hafta bir araya gelecek ve bu konudaki anlaşmayı imzalayacak" demişti.
Kaynak: haberinburada
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