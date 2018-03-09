TÜRKİYE VE ABD'NİN NORMALLEŞME SÜRECİ TOPLANTILARI SÜRECEK
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, ABD ile Türkiye arasındaki normalleşme toplantılarına ilişkin, "Toplantılar bugün ve yarın devam edecek. Konuşulacak çok şey var." dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD ile Türkiye arasındaki normalleşme toplantılarına ilişkin, "Toplantılar bugün ve yarın devam edecek. Konuşulacak çok şey var. Afrin önemli başlıklardan biri" açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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