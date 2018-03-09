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Türkiye ve ABD'nin normalleşme süreci toplantıları sürecek

TÜRKİYE VE ABD'NİN NORMALLEŞME SÜRECİ TOPLANTILARI SÜRECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, ABD ile Türkiye arasındaki normalleşme toplantılarına ilişkin, "Toplantılar bugün ve yarın devam edecek. Konuşulacak çok şey var." dedi.

Tarih : 09 Mart 2018, 00:30
Puan Ver : Türkiye Ve Abd'nin Normalleşme Süreci Toplantıları Sürecek(5/10)1

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD ile Türkiye arasındaki normalleşme toplantılarına ilişkin, "Toplantılar bugün ve yarın devam edecek. Konuşulacak çok şey var. Afrin önemli başlıklardan biri" açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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