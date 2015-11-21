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TÜRKİYE VE ABD'DEN SURİYE'DE ORTAK SALDIRI


TÜRKİYE VE ABD'DEN SURİYE'DE ORTAK SALDIRI
Tarih : 21 Kasım 2015, 09:43
Puan Ver : Türkiye Ve Abd'den Suriye'de Ortak Saldırı(6/10)3


Türkmenlere ait olduğu belirtilen "Sultan Murad Tümeni" ve "Şam Cephesi" grupları, Türk ve Amerikan hava kuvvetlerinin ortak düzenlediği operasyon desteği ile Suriye'de karadan ilerledi. Anadolu Ajansı, iki grubun Halep'in kuzeyinde, Türkiye-Suriye sınırına sıfır noktasında, Kilis'in karşısında bulunan Harcele ve Delha'ya girdiğini yazdı.



Türkiye'ye ait altı F-16 ve ABD'ye ait dört F-15, bir AC-130 ve 3 insansız hava aracının (İHA) havadan destek verdiği operasyonda, muhalif gruplar terör örgütünü iki Türkmen köyünden çıkarmayı başardı.



Gece boyu süren çatışmalarda 70'den fazla IŞİD militanı öldürüldü.



AA'nın haberine göre; güvenlik kaynakları, taktik seviyede sağlanan başarının IŞİD'in bundan sonraki savunmasının kırılması, muhaliflerin "savaş isteğini" ve "yeteneğini" arttırması, IŞİD'in çöle hapsedilerek sınır güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacağına dikkati çekti.








Etiketler: Türkiye  Ve  Abd  Den  Suriye  De  Ortak  Saldırı    haber

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