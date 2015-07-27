





ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde "IŞİD'den arındırılmış bölge" konusunda anlaştığı öne sürüldü.







AFP, "son dakika" olarak geçtiği haberi kimliğini açıklamak istemeyen ABD'li üst düzey bir yetkiliye dayandırdı.







Türkiye ve ABD'nin, Suriye'nin kuzeyini IŞİD'den temizlemek için birlikte çalışma konusunda anlaşmaya vardığını söyleyen üst düzey yetkili, amacın IŞİD'den arındırılmış bölge oluşturmak ve Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca daha fazla güvenlik ve istikrar sağlamak olduğunu söyledi.







ABD Başkanı Barack Obama'nın Etiyopya gezisi sırasında konuşan yetkili, arındırılmış bölgenin detayları üzerinde çalışıldığını, fakat ortak askeri çabaların uçuşa yasak bölgeyi içermediğini söyledi. Haberde uçuşa yasak bölgenin Türkiye tarafından uzun süredir talep edildiği de hatırlatıldı.







İddiaya göre; Türkiye, ABD'nin IŞİD'e karşı karada mücadele veren ortaklarını da destekleyecek.







WASHINGTON POST: GÜVENLİ BÖLGE KONUSUNDA ANLAŞILDI



Washington Post gazetesi de Ankara ile ABD yönetiminin Türkiye Suriye sınırında fiili bir güvenli bölge oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığını yazdı. Gazetenin haberine göre IŞİD'den arındırılacak bölge, Fırat nehrinden başlayıp 110 kilometre batıya uzanacak.