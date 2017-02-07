Yeni Doğum Yapan Gülşen'den Şok Frikikler!
Terim Yeni Prensini Buldu!
Bolu Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu
Chp Eski İzmir Milletvekili Kurtarılamadı
Dolar/Tl 3.70 Seviyelerinde
Pascal Nouma: Benden Özür Dilesinler!
Türkiye Varlık Fonu Türkiye'nin Gücüne Güç Katacak
Unutkanlığa Karşı Bire Bir
Temizlenmeyen Makyaj Gözlerin Düşmanı!
Polisi Görünce Kaçan Pkk'lı Yakalandı
Sibel Kekilli Tatort Dizisinden Ayrılıyor
Suudi Arabistan'a Büyük Şok... Başkentte Vuruldu!
Başkent'te Silahlı Çatışma: 4 Yaralı
Türk Telekom'u İşgal Etmek İsteyen Askerlere...
Pascal Nouma'dan Van Persie Açıklaması
Köprü Ve Otoyol Gelirleri 1 Milyar 204 Milyon Tl Oldu
Abd Yaptırımları Ağırlaştırdı; İran'ın Cevabı Gecikmedi
Tedavi Edilmezse İşitme Kaybına Neden Oluyor
Kristen Stewart: Çok Eşcinselim
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sonrası Önemli Açıklama

türkiye varlık fonu türkiye'nin gücüne güç katacak

TÜRKİYE VARLIK FONU TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Türkiye'nin önemli şirketleri ile güçlendirilen Varlık Fonu, yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayacak mega projelerin finansmanını kolaylaştıracak. Sermaye piyasalarına da lig atlatacak olan Fon, yıllık büyümeye 1.5 katkı yapacak.

Tarih : 07 Şubat 2017, 09:23
Puan Ver : Türkiye Varlık Fonu Türkiye'nin Gücüne Güç Katacak(5/10)5


Türkiye'nin 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefinde önemli bir kilometre taşı olması beklenen Türkiye Varlık Fonu, bünyesine katılan dev şirketlerle gücüne güç kattı. Yıllık büyümeye 1.5 puanlık katkı sağlayacak, yüzbinlerce kişiye istihdam yaratacacak mega projelerin finansmanını kolaylaştıracak ve piyasalardaki dalgalanmaların da önüne geçecek olan Türkiye Varlık Fonu'na dün de Türk Hava Yolları'nın yüzde 49, Halkbank'ın ise yüzde 51.1 hissesi katıldı. Fon'a ilk etapta şans ounları ile at yarışlarına ilişkin lisans hakkı devredilmişti.



700 MİLYARLIK AKTİF BÜYÜKLÜK

Halka açık olan her iki şirketin Varlık Fonu'na devredilen hisselerinin toplam piyasa değeri 11.3 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Varlık Fonu bünyesine son iki günde katılan 11 şirketin toplam sermayesi yaklaşık 24 milyar TL olurken, bu şirketlerin aktif büyüklükleri ise 700 milyar liraya ulaştı. Ayrıca mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan 2.3 milyon metrekare arazi tahsisleri kaldırılarak Fon'a devredildi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Türkiye  Varlık  Fonu  Türkiye  Nin  Gücüne  Güç  Katacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER