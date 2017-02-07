

Türkiye'nin 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefinde önemli bir kilometre taşı olması beklenen Türkiye Varlık Fonu, bünyesine katılan dev şirketlerle gücüne güç kattı. Yıllık büyümeye 1.5 puanlık katkı sağlayacak, yüzbinlerce kişiye istihdam yaratacacak mega projelerin finansmanını kolaylaştıracak ve piyasalardaki dalgalanmaların da önüne geçecek olan Türkiye Varlık Fonu'na dün de Türk Hava Yolları'nın yüzde 49, Halkbank'ın ise yüzde 51.1 hissesi katıldı. Fon'a ilk etapta şans ounları ile at yarışlarına ilişkin lisans hakkı devredilmişti.







700 MİLYARLIK AKTİF BÜYÜKLÜK



Halka açık olan her iki şirketin Varlık Fonu'na devredilen hisselerinin toplam piyasa değeri 11.3 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Varlık Fonu bünyesine son iki günde katılan 11 şirketin toplam sermayesi yaklaşık 24 milyar TL olurken, bu şirketlerin aktif büyüklükleri ise 700 milyar liraya ulaştı. Ayrıca mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan 2.3 milyon metrekare arazi tahsisleri kaldırılarak Fon'a devredildi.







kaynak:ahaber