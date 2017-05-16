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türkiye varlık fonu ıfswf üyeliğine kabul edildi

TÜRKİYE VARLIK FONU IFSWF ÜYELİĞİNE KABUL EDİLDİ

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Uluslararası Varlık Fonları Forumu (IFSWF) üyeliğine kabul edildiği açıklandı.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 13:21
Puan Ver : Türkiye Varlık Fonu Ifswf Üyeliğine Kabul Edildi(6/10)6


Türkiye Varlık Fonu (TVF), Uluslararası Varlık Fonları Forumu (IFSWF) üyeliğine kabul edildiği açıklandı. Bünyesinde ABD, Rusya, Çin, Katar, Singapur, Kanada, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya gibi 28 ülkeye ait 30 ayrı varlık fonu barındıran IFSWF, varlık fonlarının bağımsız denetim, hesap verebilirlik, net yatırım politikaları gibi konularda her geçen gün daha da gelişmesini sağlıyor.



Türkiye Varlık Fonu (TVF), Uluslararası Varlık Fonları Forumu (IFSWF) üyeliğine kabul edildi. Kuruluşunun üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen TVF, uluslararası organizasyonlarda yer almaya başladı. Detaylı bir değerlendirme sürecinden sonra gelen IFSWF üyeliği, uluslararası alanda TVF'ye olan güvenin önemli göstergelerinden birini oluşturuyor.



IFSWF, dünyadaki varlık fonlarının daha yakın iş birliği ve iletişim içerisinde olmalarını sağlamak ve birlikte verimli çalışmalarına yardımcı olmak amacı ile 2009 yılında Londra'da kuruldu. Bünyesinde ABD, Rusya, Çin, Katar, Singapur, Kanada, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya gibi 28 ülkeye ait 30 ayrı varlık fonu barındıran IFSWF'nin en yeni üyesi Türkiye Varlık Fonu oldu.



Ülke varlık fonlarına uluslararası yatırım ortamında güven duyulmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği Santiago İlkeleri sayesinde IFSWF varlık fonlarının bağımsız denetim, hesap verebilirlik, net yatırım politikaları gibi konularda her geçen gün daha da gelişmesini sağlıyor.



 



kaynak:haberler








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