Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkan Vekili Himmet Karadağ, bazı basın yayın organlarında "Varlık Fonu sıfır faizli kredi verecek" başlığı ile verilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"BÖYLE BİR AÇIKLAMAM OLMAMIŞTIR"

Karadağ Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hiçbir basın yayın organına Varlık Fonu Başkan Vekili olarak bu anlama gelebilecek herhangi bir açıklamam olmamıştır. TVF ile ilgili kamuoyunun ilgisini çekebilecek konularda zaten resmi web sayfamız aracılığıyla açıklamalarda bulunmuştuk." dedi.

YİĞİT BULUT DA YALANLAMIŞTI

Bir gazetede yayınlanan haberde, TVF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karadağ'ın fon bünyesindeki varlıklara ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıldığı belirtilerek, yatırımcıya sıfır faizli finansman sağlayacağı ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da Twitter üzerinden bu haberin tamamen asılsız olduğunu, amacının Varlık Fonunu yıpratmak olduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada