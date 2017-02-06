Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Gözgör: Türkiye Varlık Fonu, büyüme oranlarında artış, sermaye piyasalarında büyüme ve derinlik, büyük projelere finansman imkanı başta olmak üzere birçok katkı sağlayacak.



Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör, "Türkiye Varlık Fonu, büyüme oranlarında artış, sermaye piyasalarında büyüme ve derinlik, büyük projelere finansman imkanı başta olmak üzere birçok katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.







Gözgör, haftanın piyasalar açısından önemli gelişmelerini ve beklentileri değerlendirdi.







Dün Bakanlar Kurulu kararıyla Ziraat Bankası, PTT ve Borsa İstanbul'un da içinde bulunduğu şirketlerin hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldığını anımsatan Gözgör, "Türkiye Varlık Fonu, büyüme oranlarında artış, sermaye piyasalarında büyüme ve derinlik, büyük projelere finansman imkanı başta olmak üzere birçok katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.







kaynak:ahaber