ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan yurttaşlarının Türkiye'ye seyahat konusunda daha önce yayımladığı uyarıyı yineledi. Yapılan açıklamada 16 kent ismi verildi ve "dikkatli olun" denildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahat konusunda daha önce yayımladığı "dikkatli olun" uyarısını yineledi.







Açıklamada, Amerikan vatandaşlarından terör saldırıları ve bazı terör gruplarının tehditleri nedeniyle Türkiye'deki seyahatleri sırasında dikkatli olmaları istendi. Son uyarının 29 Mart'ta yapılanın yerine geçeceği kaydedilen açıklamada, turistlerin yerli ve yabancı terör grupları tarafından açıkça hedef alındığı belirtildi.







Açıklamada, Amerikalı kamu görevlilerinin Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis ve Elazığ'a yapacağı seyahatlerle ilgili kısıtlamaların devam ettiği bildirildi.