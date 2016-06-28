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'türkiye' uyarısı: 16 şehir ismi verip 'dikkatli olun' dediler

'TÜRKİYE' UYARISI: 16 ŞEHİR İSMİ VERİP 'DİKKATLİ OLUN' DEDİLER

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan yurttaşlarının Türkiye'ye seyahat konusunda daha önce yayımladığı uyarıyı yineledi. Yapılan açıklamada 16 kent ismi verildi ve "dikkatli olun" denildi.

Tarih : 28 Haziran 2016, 10:07
Puan Ver : 'türkiye' Uyarısı: 16 Şehir İsmi Verip 'dikkatli Olun' Dediler(7/10)8


ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahat konusunda daha önce yayımladığı "dikkatli olun" uyarısını yineledi.



Açıklamada, Amerikan vatandaşlarından terör saldırıları ve bazı terör gruplarının tehditleri nedeniyle Türkiye'deki seyahatleri sırasında dikkatli olmaları istendi. Son uyarının 29 Mart'ta yapılanın yerine geçeceği kaydedilen açıklamada, turistlerin yerli ve yabancı terör grupları tarafından açıkça hedef alındığı belirtildi.



Açıklamada, Amerikalı kamu görevlilerinin Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis ve Elazığ'a yapacağı seyahatlerle ilgili kısıtlamaların devam ettiği bildirildi.








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