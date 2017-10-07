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TÜRKİYE ÜST ÜSTE 4. KEZ DÜNYA KUPASINA GİDEMEDİ


Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Tarih : 07 Ekim 2017, 09:20
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İzlanda maçına büyük umutlarla çıkan ama orta sahada çok top kaybeden, savunmada büyük açıklar veren ve hücumda da etkili atak yapmayan Ay-Yıldızlılar Dünya Kupası'na gitme hayallerini bir kez daha tüketti. Son olarak Japonya ve Güney Kore'nin 2002'de ortaklaşa düzenlediği finallere giden ve üçüncülük kupası ile dönen Milli Takım, üst üste 4. kez futbolun en büyük sahnesine çıkma şansını kaçırdı.

ARTIK ROTA EURO 2020

2006 Almanya, 2010 Güney Afrika ve 2014 Brezilya'dan sonra Türkiye, 2018 Rusya'da da yer alamayacak. I Grubu'ndaki son maçını pazartesi günü Finlandiya ile yapacak olan Milli Takım, sonrasında 2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının hazırlıklarına başlayacak, ardından da 2022 yılında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na nasıl gidebileceğinin plan ve program çalışmalarına başlayacak.

14 MAÇLIK SERİ BİTTİ

İzlanda maçına gelene kadar Türkiye, iç sahada oynadığı 14 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Son olarak 10 Ekim 2014'te Çekya'ya 2-1 kaybeden milli takım sonraki süreçte 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, serisi İzlanda yenilgisiyle son buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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