

Avustralya Başbakan Malcolm Turnbull, Melbourne doğumlu Neil Christopher Prakash'ın birkaç ay içerisinde Türkiye'den Avustralya'ya gönderileceğini açıkladı. Seven televizyonuna konuşan Turnbull, Prakash'ı terör örgütü IŞİD içindeki en üst düzey Avustralyalı olarak tanımladı.







Başbakan Turnbull, "Birkaç ay içerisinde onu geri almayı dört gözle bekliyoruz. Prakash, IŞİD'in kilit organizatörlerinden biri. Aynı zamanda para kaynağı" dedi.







Avustralya'daki birçok saldırıyla bağlantısı bulunan Neil Prakash'in, çok sayıda erkek, kadın ve çocuğu terör saldırısı yapmaya teşvik ettiği biliniyor. Avustralya hükümeti, Prakash'ı hedef alan ekonomik yaptırımları 2015 yılında ilan etmiş ve teröriste para verenlerin 10 yıl hapisle cezalandırılacağını duyurmuştu.







kaynak:milliyet