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türkiye ürün ihtisas borsası kurulacak

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI KURULACAK

Bakanlar Kurulu, merkezi Ankara'da olacak, 100 milyon lira sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi kurulmasına izin verdi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 13:14
Puan Ver : Türkiye Ürün İhtisas Borsası Kurulacak(10/10)7


Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun teklif yazıları üzerine merkezi Ankara'da olmak üzere, 100 milyon lira sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi kurulmasına Bakanlar Kurulunca karar verildi.



Öte yandan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak adıyaman'da Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kurulması da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.



 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Türkiye  Ürün  İhtisas  Borsası  Kurulacak    haber

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