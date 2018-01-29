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Türkiye, Uçuş Ağını Yüzde 591 Büyüterek Avrupa 1.'si Oldu

TÜRKİYE, UÇUŞ AĞINI YÜZDE 591 BÜYÜTEREK AVRUPA 1.'Sİ OLDU

Ulaştırma Bakanı Arslan, Türkiye'nin uçuş ağını 10 yıllık dönemde yüzde 591 büyüterek artış oranı bakımından Avrupa 1'incisi olduğunu belirtti.

Tarih : 29 Ocak 2018, 15:20
Puan Ver : Türkiye, Uçuş Ağını Yüzde 591 Büyüterek Avrupa 1.'si Oldu(6/10)2

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türkiye'nin Avrupa Havalimanları Konseyinin Havaalanı Hub Bağlantı Raporu'na göre, uçuş ağını 10 yıllık dönemde yüzde 591 büyüterek, artış oranı bakımından Avrupa 1'incisi olduğunu açıkladı.

EN HIZLI BÜYÜYEN

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI) Havaalanı Hub Bağlantı Raporu'nun açıklandığını belirterek, söz konusu raporda, İstanbul AtatürkHavalimanı'nın küresel hub bağlantısında dünyanın en hızlı büyüyen 20 havalimanı içinde 7'nci sıraya yükseldiğini söyledi.

2007-2017 dönemindeki hub bağlantı artışlarına göre yapılan analizde, Atatürk Havalimanı'nın yüzde 591 artışla Avrupa'da birinci ve dünya genelinde ilk 10'a giren tek Avrupa havalimanı olduğunu vurgulayan Arslan, sıralamada Moskova'nın 12'nci, Lizbon'un 14'üncü, Brüksel'in 20'nci sırada yer aldığını dile getirdi.

ATATÜRK HAVALİMANI 4. SIRADA

Arslan, geçen yılın verilerine göre, Avrupa'da bağlantı sayısı en fazla 20 havalimanı sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın 4'üncü sıraya yükseldiğine dikkati çekti.

Atatürk Havalimanı'nın; Frankfurt, Amsterdam, Paris Charles De Geulle havalimanlarının ardından sıralamada yerini aldığına işaret eden Arslan, beşinci sırada Heathrow Havalimanı'nın bulunduğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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