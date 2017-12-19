Nişantaşı Üniversitesi, Japonya'nın Nagasaki Üniversitesi ve Nagasaki Institute of Applied Science ile elektrikli uçan otomobil projesi geliştirmek için anlaşma imzaladı.

Nişantaşı Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öncülüğünde geliştirilen ve "SORA Project" adı verilen proje, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çolak ve Nagasaki Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Fujio Kurokowa liderliğinde yürütülüyor. Proje kapsamında Nagasaki Üniversitesi ve Nagasaki Institute of Applied Science ile yapılan iyi niyet anlaşmasının yanı sıra Tajima Motor Corporation ve Isahaya Electronics Corporation firmaları ile görüşmeler başladı.

2020'DE HİZMETE GİRECEK

Proje ile çevre dostu teknolojilerle donatılmış, yüksek verimliliğe sahip, enerji tüketimi düşük, yüksek menzilli yeni nesil elektrik motorlarına sahip hem karada hem de havada gidebilen araçlar geliştirilecek. Ulaşım, arama kurtarma, ambulans gibi çeşitli görevlerde kullanılacak araçların insansız olarak, verilen adreslere gidebilmesi de hedefleniyor. Araçların önce 1 kişilik, sonra 2 kişilik olmak üzere farklı prototipleri hazırlanacak. Araçların 2020 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Türk ve Japon akademisyenler tarafından geliştirilecek olan projenin patent başvurularının Silikon Vadisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bir inovasyon projesi olarak, üniversitelerin bilimsel katma değeri ile gerçekleşmesi planlanan projenin başlangıç aşaması için yaklaşık 5 milyon dolar tutarında ön yatırım yapılacak. Projenin ilerleyen aşamalarında ise Türkiye'den Nişantaşı Üniversitesi dışında Ar-Ge, sivil havacılık ve teknoloji alanında çalışmalar yapan kamu kurumları ve özel kurumların da projede yer almaları bekleniyor.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI ANLAŞMALARI DA İMZALANACAK

Proje kapsamında ayrıca öğrenci ve öğretim üyelerinin de dahil olacağı değişim programı anlaşmaları, staj programları ve mükemmeliyet merkezi anlaşmaları gibi çalışmalar yer alıyor.

Açıklamada, Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal'ın şu sözlerine yer verildi:

"Nişantaşı Üniversitesinin kuruluş amaçları arasında öğrencilerimizi geleceğe ve geleceğin teknolojilerine hazırlamak, her türlü alanda ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek, dünyaya değer katacak insanlar yetiştirmek yer alıyor. İşte bu amaç doğrultusunda geleceğin mesleklerine, yeni teknolojilere yatırım yapıyor, dünyada ilklere imza atmak için çalışıyoruz. Nişantaşı Üniversitesi Neotech Kampüs'ün ilk projesi olarak SORA Projesi ile dünyada kullanılmamış bir teknolojiyi ülkemize getiriyoruz. Amacımız Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak. Türkiye için çalışıyoruz. Bu proje yalnızca bir başlangıç, Nişantaşı Üniversitesi olarak durmak bilmeyen bir gelişimin parçasıyız."

Kaynak: haberinburada