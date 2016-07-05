TÜRKİYE UÇAĞI NEDEN BOŞALTILDI ?
Almanya'da Kassel Havalimanı'nda gelen bir ihbar üzerine Türkiye-Antalya seferini yapacak uçaktaki yolcular tahliye edildi.
Reuters haber ajansının Alman Focus dergisine dayandırdığı habere göre uçaktaki bagajda patlayıcı madde olduğu ihbarı yapıldı ve havaalanından Türkiye'ye doğru harekete hazırlanan yolcu uçağı son anda tahliye edildi.
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