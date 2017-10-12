TÜRKİYE, U17 DÜNYA KUPASINDAN 1 PUANLA ELENDİ
U17 Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, Paraguay'a 3-1 mağlup oldu ve 1 puanla turnuvaya veda etti.
Türkiye U17 Milli Takımı, Paraguay U17 Milli Takımı'na 3-1 yenilerek gruptan çıkamadı ve Dünya Kupası macerasını noktaladı.
Milliler, 2017 U17 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalmış, ikinci maçında ise Mali'ye 3-0 mağlup olmuştu.
Bu sonuçların ardından grupta 1 puan toplayabilen Türkiye, turnuvaya veda etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dünyaya Haber Olan Caminin Temelinde Tarihe Işık Tutacak Tablet Var!
- Barut İmhasında Yaralanan Asker, Gata'da Şehit Oldu
- Erdoğan Kendini Bilmez Büyükelçi Deyip Abd'ye Çattı: Size Muhtaç Değiliz
- Erdoğan'dan Bakana Talimat: Sig Sauer Silahı Emniyet Teşkilatımızda Kullanılmayacak
- Fetö'ye Finans Sağlamaya Devam Eden 3 Şirkete Tekrar Kayyum Atandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Işid'e Eleman Sağlayan Eski İngiliz Punkçı Sally, İha'yla Öldürüldü
- Filistin'de Yeni Dönem Başlıyor! Hamas Ve El Fetih Uzlaşmaya Vardı
- Karadavi'den 100 Gündür Gözaltında Bulunan Kızına Duygusal Mektup
- Kanada Başbakanı Trudeau, Beyaz Saray'a En Efendi Çoraplarıyla Gitti!
- Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar