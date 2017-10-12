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Türkiye, U17 Dünya Kupasından 1 Puanla Elendi

TÜRKİYE, U17 DÜNYA KUPASINDAN 1 PUANLA ELENDİ

U17 Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, Paraguay'a 3-1 mağlup oldu ve 1 puanla turnuvaya veda etti.

Tarih : 12 Ekim 2017, 17:40
Puan Ver : Türkiye, U17 Dünya Kupasından 1 Puanla Elendi(10/10)6

Türkiye U17 Milli Takımı, Paraguay U17 Milli Takımı'na 3-1 yenilerek gruptan çıkamadı ve Dünya Kupası macerasını noktaladı.

Milliler, 2017 U17 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalmış, ikinci maçında ise Mali'ye 3-0 mağlup olmuştu.

Bu sonuçların ardından grupta 1 puan toplayabilen Türkiye, turnuvaya veda etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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