TÜRKİYE 'TERÖRE KARŞI İSLAM İTTİFAKI'NA DAHİL OLDU
Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülkeyle birlikte 'Teröre karşı İslam ittifakı' oluşturduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan devlet televizyon kanalı Arabiya TV, oluşturulan askeri ittifaka dahil olan ülkelerin arasında Mısır, Ürdün, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğunu belirtti.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı da, merkezi Suudi Arabistan'da bulunacak olan askeri ittifakın uluslararası örgütler ve küresel ittifaklarla koordinasyon içerisinde hareket edeceğini vurguladı.
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