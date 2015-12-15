

Suudi Arabistan devlet televizyon kanalı Arabiya TV, oluşturulan askeri ittifaka dahil olan ülkelerin arasında Mısır, Ürdün, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğunu belirtti.







Suudi Arabistan Savunma Bakanı da, merkezi Suudi Arabistan'da bulunacak olan askeri ittifakın uluslararası örgütler ve küresel ittifaklarla koordinasyon içerisinde hareket edeceğini vurguladı.