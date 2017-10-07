TÜRKİYE TEKNİK DİREKTÖRÜ LUCESCU'NUN KADRO SEÇİMİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Dün akşam oynanan maçta İzlanda'ya 3-0 yenilerek Dünya Kupası şansını yitiren Milli Takımda, Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun kadro seçimi felaketin habercisi gibiydi.
İzlanda karşısında aldığımız yenilgiyle Dünya Kupası şansımız kalmazken Teknik Direktörümüz Mircea Lucescu, kadrodaki tercihleriyle adeta çıldırttı. Borussia Dortmund'da bu sezon 8 resmi maça çıkan Ömer Toprak'ı yedek oturtup Galatasaraylı Serdar Aziz'i de kadroya almayan Rumen çalıştırıcı, asıl bölgesi ön libero olan Mehmet Topal'ı stoper oynattı. Savunmanın ortasında oynadığında takımı Fenerbahçe'nin sadece bir kez kazanabildiği Topal dün adeta döküldü.
BURAK KAYBOLDU GİTTİ
Mircea Lucescu, Roma'da şans bulan Cengiz Ünder'i de 23 kişilik kadroya dahil etmedi. Yerine, bu sezon Hırvatistan maçı dışında tek resmi karşılaşmada oynamayan Arda Turan sahadaydı. Kulübü Barcelona'da ilk 18'e bile alınmayan tecrübeli futbolcu dün tel tel döküldü. Forvette görev alan Burak Yılmaz da rakip savunmada kayboldu gitti. Sol bekte yanlış çıkışlar yapan Caner de hem çok top kaybetti hem de rakip savunmaya bol bol boş alan bıraktı. İkinci yarı başında orta sahadan Nuri'yi çıkartıp aynı mevkideki Ozan'ı alması da Rumen hocayı hedef tahtası yaptı.
Kaynak: haberinburada
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