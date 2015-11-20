

İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu Madde ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde uluslararası bir suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin takibi sonucu, Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotim görevlilerince il merkezinde belirlenen adreslere 18 Kasım saat 18.30'da çok sayıda polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.



Narkotik dedektörü köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, Suriye'de imal edilerek, Türkiye üzerinden deniz yoluyla Körfez ülkelerine sevk edilmeyi bekleyen yaklaşık bin 300 adet kamyon yağ filtresi içine zulalanmış 7 milyon 326 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.







Operasyon kapsamında ayrıca, 19 Kasım saat 18.00'de yine Hatay il merkezinde tespit edilen bir depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan arama sonucunda paketlenmiş ve satışa hazır halde 3 milyon 600 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.







- Örgütünün organizatörü ile 2 Türk şüpheli gözaltında







Baskınlarda suç örgütünün organizatörü ve Suriye'de üretilen uyuşturucu hapların Türkiye üzerinden naklini koordine eden Suriye uyruklu bir kişi ile 2 Türk vatandaşı şüpheli gözaltına alındı.







Yakalanan toplam 10 milyon 926 bin (1 ton 831 kilogram) captagonun, bugüne kadar Türkiye'de ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi.







Uyuşturucunun satışa sunulacağı u?lkelerdeki bag?lantılarının bulunması için uluslar arası is? birlig?inin devam ettiği bildirildi.