Türkiye'nin Turizmde 2018 Hedefi 35 Milyon Turist
Atatürk Havalimanında Lüks Taksi Dönemi Başladı
Galatasaray'ı Silip, Beşiktaş'ın Teklifini Kabul Etti
Tüsiad Başkanı, Doları Düşüşe Geçirecek Formülü Açıkladı
Türkiye'de Doğal Gaz Ve Elektrik Avrupa'dan Daha Ucuz
Beşiktaş'ın İlk Transferi Vida 3 Ocak'ta Takıma Katılacak
Türkiye Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Kapasitesini En Fazla Artıran Ülke Olacak
İtalyan Basını Şaşkın: 1 Puan Gerideki Tudor, Kovuldu
Beşiktaş, Demba Ba İle 2.5 Yıllık Anlaşma İmzalamaya Hazırlanıyor
Sürücüsüz Metro 4 Günde 292 Binden Fazla Yolcu Taşıdı
Türkiye Kupasında Final Oynayan Takım, Amatör Kümenin Yolunu Tuttu
Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar

Türkiye Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Kapasitesini En Fazla Artıran Ülke Olacak

TÜRKİYE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ KAPASİTESİNİ EN FAZLA ARTIRAN ÜLKE OLACAK

Türkiye, gelecek birkaç yıl içinde devreye alacağı sıvılaştırılmış doğal gaz terminalleriyle Avrupa'da gazlaştırma kapasitesini en fazla artıran ülke olacak.

Tarih : 19 Aralık 2017, 20:50
Puan Ver : Türkiye Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Kapasitesini En Fazla Artıran Ülke Olacak(7/10)3

Avrupa'daki mevcut ve planlanan LNG terminallerini gösteren Gas Infrastructure Europe'un 2018 LNG Haritası'ndan derlenen bilgilere göre, Avrupa'da yıllık yaklaşık 228 milyar metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip 32 LNG terminali bulunuyor.

TÜRKİYE AVRUPA'NIN LİDERİ OLACAK

İnşaat aşamasında 5 milyar metreküp kapasiteye sahip 6 LNG ithalat terminali bulunurken, yaklaşık 130 milyar metreküp kapasiteli 11 terminalin de yapımı planlanıyor.

Rapora göre, yıllık 17 milyar metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye, planlanan projelerle mevcut kapasitesine 21 milyar metreküp daha gazlaştırma kapasitesi ekleyecek. Böylece Türkiye, işletmeye alacağı ek kapasiteyle 28 Avrupa Birliği ülkesi arasında lider konuma ulaşacak.

İNGİLTERE, POLONYA VE FRANSA İZLEYECEK

Türkiye'yi, yıllık gazlaştırma kapasitesini 17 milyar metreküp artıracak İngiltere takip edecek. Bu ülkeyi de 11 milyar metreküp ek gazlaştırma kapasitesiyle Polonya ve Fransa izleyecek.

İZMİR'DE DEVREYE ALINMIŞTI

Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) GDF Suez Neptune, geçen yıl Aralık ayında İzmir'de devreye alınmıştı. İkinci FSRU'nun Ocak 2018'de Hatay Dörtyol'da, üçüncü FSRU'nun ise aynı yıl içinde Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan Saros Körfezi'nde faaliyete geçmesi planlanıyor.

HEDEFLENEN KAPASİTEYE ULAŞACAK

Devreye alınacak bu iki terminal sayesinde sisteme yıllık yaklaşık 15 milyar metreküp gaz verilebilecek. Ayrıca, mevcut LNG terminallerindeki kapasitesi artırım çalışmalarıyla bu alanda hedeflenen kapasiteye ulaşılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Sıvılaştırılmış  Doğal  Gaz  Kapasitesini  En  Fazla  Artıran  Ülke  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER