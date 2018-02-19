TÜRKİYE SINIRINDAKİ KAMIŞLI'DA BÜYÜK PATLAMA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Mardin'in Nusaybin İlçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.
BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İNFİLAK ETTİ
Patlamanın bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği sanılıyor.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Patlama sonrası olay yerinde kaydedilen görüntüler sosyal medya aracılığıyla dünyayla paylaşıldı.
İşte patlama sonrası kaydedilen ilk görüntüler:
Kaynak: haberinburada
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