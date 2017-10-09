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Türkiye Sınırındaki Gizemli Binanın Sırrı Çözüldü: Yetimler İçin Yapılmış

TÜRKİYE SINIRINDAKİ GİZEMLİ BİNANIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ: YETİMLER İÇİN YAPILMIŞ

İdlib'de, Hatay sınırının sıfır noktasında inşa edilen binanın gizemi çözüldü. Bina yetim çocukların kalması için sivil toplum kuruluşları tarafından inşa edilmiş.

Tarih : 09 Ekim 2017, 20:50
Puan Ver : Türkiye Sınırındaki Gizemli Binanın Sırrı Çözüldü: Yetimler İçin Yapılmış(9/10)5

İdlib'de, Hatay sınırının sıfır noktasına inşa edilen gizemli binanın sırrı çözüldü. Büyük bina babalarını savşta yitirmiş olan yetim çocukların kalması için sivil toplum kuruluşları tarafından inşa edilmiş.

BİNA BİTMEK ÜZERE

İdlib'in Kah Köyünün kuzeyinde yer alan beton sınıra neredeyse sıfır noktada bulunan binada iş makineleri ile işçilerin çalışma yaptığı görüldü. 4-5 katlı 11 blokluk yapı çalışmalarının neredeyse tamamlanmak üzere olduğu göze çarptı.SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILDI

Ortasında ise boşluk bulunan bina kompleksinin, babalarını savaşta yitirmiş çocuklar için çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan yetim köyü olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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