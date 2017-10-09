TÜRKİYE SINIRINDAKİ GİZEMLİ BİNANIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ: YETİMLER İÇİN YAPILMIŞ
İdlib'de, Hatay sınırının sıfır noktasında inşa edilen binanın gizemi çözüldü. Bina yetim çocukların kalması için sivil toplum kuruluşları tarafından inşa edilmiş.
İdlib'de, Hatay sınırının sıfır noktasına inşa edilen gizemli binanın sırrı çözüldü. Büyük bina babalarını savşta yitirmiş olan yetim çocukların kalması için sivil toplum kuruluşları tarafından inşa edilmiş.
BİNA BİTMEK ÜZERE
İdlib'in Kah Köyünün kuzeyinde yer alan beton sınıra neredeyse sıfır noktada bulunan binada iş makineleri ile işçilerin çalışma yaptığı görüldü. 4-5 katlı 11 blokluk yapı çalışmalarının neredeyse tamamlanmak üzere olduğu göze çarptı.SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILDI
Ortasında ise boşluk bulunan bina kompleksinin, babalarını savaşta yitirmiş çocuklar için çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan yetim köyü olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd İle Vize Krizi Hakkında İlk Kez Konuştu: Biz Kabile Devleti Değiliz
- Ardahan Üniversitesi'den Tehlikeli Gerginlik: 13 Gözaltı
- Kaza Geçirdi, 10 Gün Yoğun Bakımda Kaldı Sonra Rusça Konuşmaya Başladı
- Thy Uçağının 12 Bin Metrede Yıldırımın İçinden Geçtiği Anlar Kamerada
- Mahkeme Kararı Bozdu! Enis Berberoğlu, Mit Tır'ları Davasında Yeniden Yargılanacak
EKONOMİ HABERLERİ
- Rusya: Türkiye İle Ortak S-400 Üretimi Konusunda Görüşüyoruz
- Boat Show'da 4 Günde 28 Milyon Euroluk Tekne Satıldı
- Kapıkule'de 12 Kilometrelik Tır Kuyruğu Oluştu
- Patronlardan Vize Krizi Değerlendirmesi: İlerleyen Günlerde Piyasa Sakinler
- Thy: Türkiye-Abd Ve Abd-Türkiye Bilet Değişiklik Ve İadeleri Ücretsiz Yapılacak
SPOR HABERLERİ
- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Finalinde İngiliz Oyuncular Islıklandı
- Türkiye, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu Oldu
- İspanyol Devi, Yusuf İçin İlk Teklifini Yaptı
- Trabzonspor'da Sakatlanan Burak Yılmaz, Akhisarspor Maçında Oynayamayacak
- Türkiye, Bu Akşam Finlandiya'ya Kaybederse Uluslar Liginde Küme Düşecek
DÜNYA HABERLERİ
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
- Abd'de Oğlunu Aşılatmayı Reddeden Anneye Hapis Cezası
- İşte Bir Dönem İki Ülkede De Kan Kusturan Daeş'in Elinde Kalan Bölgeler
- Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Başbakan En Kısa Zamanda Irak'ı Ziyaret Edebilir
- Nobel Barış Ödülü, Nükleer Silahların Kaldırılmasına Yönelik Uluslararası Kampanyaya Gitti
Bu Haberle İlgili Yorumlar