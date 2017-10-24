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Türkiye Sınırında Yüksek Gerilim! Irak Ordusu, Barzani'nin Petrol Hattına Saldırdı

TÜRKİYE SINIRINDA YÜKSEK GERİLİM! IRAK ORDUSU, BARZANİ'NİN PETROL HATTINA SALDIRDI

Irak ordusunun Musul'un kuzey batısındaki IKBY'ye ait petrol boru hattını koruyan Peşmergeye saldırdığı iddia edildi. Çatışma, Irak tarafından doğrulanmadı.

Tarih : 24 Ekim 2017, 12:50
Puan Ver : Türkiye Sınırında Yüksek Gerilim! Irak Ordusu, Barzani'nin Petrol Hattına Saldırdı(5/10)1

Kuzeydeki Sincar'ı peşmergeden geri alan ordu birlikleri, Duhok'un batısını geçerek Feys Habur'a ulaştı. Bu sabah Irak güçleriyle peşmerge arasında çatışma çıktığı ileri sürülüyor ancak Irak ordusu silahların patladığını doğrulamadı.

TÜRKİYE SINIRINDA PEŞMERGE İLE ÇATIŞTILAR

Irak'ta tartışmalı bölgeleri kaybeden Mesut Barzani yönetimi, iyice köşeye sıkıştı. Sincar'ı geçen hafta Pazar günü peşmergeden geri alan ordu birlikleri, Türkiye sınırına yaklaştı.

Duhok'un batısını geçerek Feys Habur'a ulaşan Irak askerlerinin bu sabah bölgedeki peşmerge ile çatıştığı ileri sürülüyor. Mesut Barzani'nin yayın organları, ordu birlikleri ve Şii milisler Haşdi Şabi'nin saldırıya geçtiğini savunuyor.ABD DIŞİŞLERİ BAKANI, BAĞDAT'A GİTTİ

Çalkantılı günler geçiren ülkenin dün sürpriz bir konuğu vardı. Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada İran destekli milisler Haşdi Şabi'nin Irak'tan ayrılmasını isteyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, akşam saatlerinde başkent Bağdat'a indi.

Amerikan hava kuvvetlerine ait bir uçakla Bağdat'a ulaşan Tillerson için yoğun güvenlik önlemi alındı. Associated Press (AP) haber ajansı, Bağdat'ın üstünde uçan helikopterlerin fotoğraflarını servis etti.

Başbakan Haydar el İbadi ile görüşen Tillerson hem Bağdat yönetiminden hem de Erbil'den çatışmaya girmemelerini istedi, tarafların soruna diyalogla yaklaşmasını öne çıkardı.İBADİ, HAŞDİ ŞABİ'Yİ SAVUNDU

İbadi ise Tillerson'a Haşdi Şabi'nin kalıcı olacağı mesajını verdi: "Haşdi Şabi, Irak'ın resmi devlet kurumlarından biridir. Anayasa devlet dışında hiçbir silahlı gücün bulunmasına izin vermiyor. Haşdi Şabi savaşçılarını bölge ve ülkenin umudu olmaları için teşvik etmeliyiz."

Tillerson'ın Suudi Arabistan'da sarfettiği sözler, dün gün içinde Bağdat'ın tepkisini çekmişti.

YARIN ANKARA'YA GELECEK

Haydar el İbadi, yarın Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ankara ve Bağdat ilişkileri, bağımsızlık referandumunun ardından son yılların en iyi seviyesine yükselmiş durumda.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani ise, akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda konuştu. Macron da görüşmede taraflara diyalog çağrısı yaptı.24 SAATTE PEŞMERGE KAÇMIŞTI

Yaklaşık bir yıl süren mücadelenin ardından tüm önemli kentlerini kanlı terör örgütü DEAŞ'tan temizleyen Irak'ta, 25 Eylül'deki referandum ülkeyi alt üst etti.

DEAŞ'ın Musul'u alması üzerine Irak ordusunun bölgeden çekilmesi Kerkük ve diğer kentlerin Barzani kontrolüne geçmesini sağlamıştı. Barzani, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin birlikte yaşadığı Kerkük'ü referanduma dahil etti.

Uluslararası uyarılara ve Bağdat yönetiminin restine rağmen bağımsızlık referandumunda ısrar eden Barzani, üç hafta sonra büyük bir hezimet yaşadı.

Irak ordu birlikleri, Kerkük ve diğer şehirlerden çekilmesi için Barzani'ye verdiği sürenin dolmasıyla harekete geçti. Yaklaşık 24 saatlik bir sürede peşmerge kaçtı, tüm tartışmalı bölgeler yeniden Bağdat yönetiminin kontrolü altına girdi. Kerkük'ün yanında Sincar, Tuzhurmatu ve Hanekin bu noktalardan bazıları.Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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