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'türkiye sınırında rus uçağı düşürüldü' iddiası

'TÜRKİYE SINIRINDA RUS UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ' İDDİASI

Türkiye Suriye sınırında Rus uçağı düşürüldüğü iddia edildi. Habertürk TV'nin ulaştığı askeri kaynaklar konu ile ilgili kendilerine bir bilgi ulaşmadığını ifade etti, Suriye'deki muhalifler de iddiayı yalanladı

Tarih : 22 Ocak 2016, 18:05
Puan Ver : 'türkiye Sınırında Rus Uçağı Düşürüldü' İddiası(6/10)6



Cilvegözü Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan İdlib'e bağlı Babulhava ile Sarmada ilçeleri arasında bir Rus savaş uçağının düştüğü öne sürüldü.



Al Jazeera Pakistan muhabiri Ahmed Zeydan da Rus uçağının Türkiye sınırında bulunan bir bölgeyi vurduktan sonra düşürüldüğünü duyurdu.



ASKERİ KAYNAKLAR VE SURİYE'DEKİ MUHALİFLER DOĞRULAMADI



Habertürk TV Ankara büronun ulaştığı askeri kaynaklar ise, "Bize böyle bir bilgi ulaşmadı, uçak düşürüldüyse de Türkiye ile ilgisi yok" dedi. Suriye'deki muhalifler de bu iddiayı yalanladı.









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