206 Kiloydu, Azmedip 6 Ayda 85 Kilo Verdi
Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu
Volkswagen'e Emisyon Davasında 125 Milyon Dolar Ceza Verildi
Erdoğan'dan Abd'ye Ypg Tepkisi: Ha Ali Ha Veli, Dostlar Birbirini Aldatmamalı
Büyükada'daki Toplantı Soruşturmasında 2 Tutuklama
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-İ Aksa Çağrısı
Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş
Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü
Serhat Akın, Pişmanım Deyip Survivor Panoroma'yı Yerden Yere Vurdu

Türkiye Sınırında Çatışan Suriyeli Muhalif Gruplar Anlaştı

TÜRKİYE SINIRINDA ÇATIŞAN SURİYELİ MUHALİF GRUPLAR ANLAŞTI

Türkiye sınırında günlerdir çatışan Suriyeli muhalif gruplar Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında anlaşma sağlandı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Türkiye Sınırında Çatışan Suriyeli Muhalif Gruplar Anlaştı(6/10)2

Suriye'de Esed rejimi karşıtı gruplar Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam, aralarındaki çatışmayı sonlandırarak, Suriye-Türkiye sınırındaki Babül Hava kapısını, yerel sivil idarenin kontrolüne bırakmaya karar verdi.

Ahraru'ş Şam sözcüsü Muhammed Ebu Zeyd'in verdiği bilgiye göre, iki grup 3 gündür süren şiddetli çatışmayı sonlandırma kararı aldı.

ESİRLERİ SERBEST BIRAKACAKLAR

Zeyd, "Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında ateşkes anlaşması sağlanmıştır. İki tarafın elindeki tutuklular serbest bırakılacak. Gruplar Babül Hava'yı terk edecek. Kapının idaresi sivil yönetime devredilecek." diye konuştu.

İki grup arasında, 18 Temmuz'da Türkiye sınırındaki İdlib ilinin kuzey kırsalına çatışma çıkmıştı.

Çatışmalar, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan, Ahraru'ş Şam'ın kontrolündeki Babül Hava sınır kapısı çevresinde yoğunlaşmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Sınırında  Çatışan  Suriyeli  Muhalif  Gruplar  Anlaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER