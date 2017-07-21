Türkiye sınırında günlerdir çatışan Suriyeli muhalif gruplar Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında anlaşma sağlandı.

Suriye'de Esed rejimi karşıtı gruplar Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam, aralarındaki çatışmayı sonlandırarak, Suriye-Türkiye sınırındaki Babül Hava kapısını, yerel sivil idarenin kontrolüne bırakmaya karar verdi.

Ahraru'ş Şam sözcüsü Muhammed Ebu Zeyd'in verdiği bilgiye göre, iki grup 3 gündür süren şiddetli çatışmayı sonlandırma kararı aldı.

ESİRLERİ SERBEST BIRAKACAKLAR

Zeyd, "Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında ateşkes anlaşması sağlanmıştır. İki tarafın elindeki tutuklular serbest bırakılacak. Gruplar Babül Hava'yı terk edecek. Kapının idaresi sivil yönetime devredilecek." diye konuştu.

İki grup arasında, 18 Temmuz'da Türkiye sınırındaki İdlib ilinin kuzey kırsalına çatışma çıkmıştı.

Çatışmalar, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan, Ahraru'ş Şam'ın kontrolündeki Babül Hava sınır kapısı çevresinde yoğunlaşmıştı.

Kaynak: haberinburada