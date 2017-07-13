TÜRKİYE SINIRINDA BOMBALI SALDIRI: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Suriye'nin Azez ilçe merkezindeki otogarda teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçe merkezindeki otogarda saldırı düzenlendi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Azez ilçe merkezinde bulunan otogarda, teröristlerce akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.
YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananlardan 3'ü sınır hattındaki sahra hastanesine, 4'ü ise Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.
Kaynak: haberinburada
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