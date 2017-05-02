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TÜRKİYE SINIRINDA ALARM! RUS ASKERLERİ YAKLAŞIYOR...


TÜRKİYE SINIRINDA ALARM! RUS ASKERLERİ YAKLAŞIYOR...
Tarih : 02 Mayıs 2017, 16:10
Puan Ver : Türkiye Sınırında Alarm! Rus Askerleri Yaklaşıyor...(9/10)9


Türkiye'nin Suriye sınırında hem Rus hem ABD askerleri terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye kalkan oldu. Rus askerlerinin dün batıdaki Afrin'e konvoy halinde gidip yerleşmesiyle, YPG, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla temizlenen Cerablus-Azez hattı dışında yüzlerce kilometrelik sınırda korunuyor.



Rus askerleri dünden bu yana Barsaya Dağları'na kadar geldi ve söz konusu noktanın Türkiye sınırına uzaklığı yalnızca kilometrelerle ölçülüyor. Son olarak gece saatlerinde Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile YPG'liler Azez yakınlarında çatışmaya girdi.



Azez çevresinde çekilen bir fotoğrafta, Suriye bayrağı görülüyor. Fotoğraf, YPG ve Şam rejiminin birlikte hareket ettiğini kanıtlıyor.



Sınırda teyakkuz



Sınırın Türkiye tarafında ise alarm verildi. Doğan Haber Ajansı, YPG tarafından atılan roket ve havan saldırılarının ardından sınırda zırhlı araçlar devriye geziyor.



İş makineleriyle yol genişletme ve düzenleme çalışmaları yapılırken, bir yandan da güvenlik duvarı örülüyor.



Ajansa göre, askerin teyakkuz durumuna geçtiği gelişmelerin ardından sınırın kritik noktalarında zırhlı araçlar konuşlandırıldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Türkiye  Sınırında  Alarm  Rus  Askerleri  Yaklaşıyor    haber

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