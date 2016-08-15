Hatay'a birkaç kilometre mesafedeki kasabada intihar saldırganı üzerindeki patlayıcıları otobüste infilak ettirdi. En az 15 kişinin öldüğü patlamada yaralananlardan bazıları Hatay'a taşındı.



Suriye'nin Türkiye sınırına yakın İdlib vilayetine bağlı Atme kasabasında patlama meydana geldi. İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamanın Atme'de bir otobüsün içindeki intihar bombacısının üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu meydana geldiğini bildirdi.







Gözlemevi'nin Reuters'a aktardığına göre, Suriye'de savaşan silahlı muhalifleri taşıyan otobüsteki patlamada en az 15 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.







Atme kasabasındaki çadır kentte meydana gelen patlamadan sonra yaralılar arasında durumu kritik olanlar Türkiye sınırından geçirilerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çeşitli hastanelere kaldırıldı.