Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle Hastaneye giden 84 yaşındaki Şerife Cesur, acil servise girerken çamurlu olduğunu fark ettiği ayakkabılarını kapının önüne çıkarıp muayene odasına girdi.







OKUMA YAZMASI YOK AMA...







Yeşilyazı köyünde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen 6 çocuk annesi Şerife Cesur'un bu hareketi hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.







'HASTANE PİS OLMASIN KİRLENMESİN' DEDİM







Hastaneye girdiğinde her tarafın pırıl pırıl olduğunu ve güzel koktuğunu ifade eden Şerife nine, "Ayakkabılarımda çamur vardı. Muayene odasına ayakkabılarımı kapının önüne çıkardıktan sonra girdim. Doktor ve oradakiler bana 'ayakkabını çıkarma' dediler ama ben onları dinlemedim. 'Çamurlu ayakkabılarla girilir mi? Yazık olur' dedim. Kendini bilen çamurla içeri girmez. 'Hastane pis olmasın, kirlenmesin' dedim. Hemşireler bana gülümsediler ve 'bu teyze görmüş kişi' dediler. Tedavimi yapan ve bana yardımcı olan doktor ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başka kişilere de tavsiyem bu gibi yerlere ayaklarındaki pisliklerle girmesinler." diye konuştu.







DOKTOR DA ÇOK ETKİLENDİ







Şerife nineyi muayene eden doktor Aybüke Ünsal da o gün poliklinikte hasta muayene ettiğini, bir teyzenin muayene olmak için kapıya geldiğinde içeriye girmediğini ve kısa süreli duraksadığını anlattı.







HASTANEDEN AYRILIRKEN ÖZÜR DİLEMİŞ







Kendisini içeriye davet ettiğini dile getiren Ünsal, şöyle konuştu:







"Teyze, 'Yavrum ayakkabılarım çok çamurlu sen buraya gelsen olmaz mı?' diye seslendi. Ben de kendisine 'gel önemli değil. Temizliğini yaparız, sorun değil' dedim. Israrla ayakkabısıyla içeriye girmek istemediğini söyledi. Biz müdahale etmemize rağmen ayakkabısını poliklinik kapısının hemen önüne çıkardı ve içeriye öyle girdi. Hastamız bize mide ağrısıyla başvurdu. Biz de muayenesini yaptık ve sonra da gerekli tedavisini verdik. Hasta daha sonra rahat bir şekilde taburcu oldu. Teyzemiz hastanede tedavi süreci boyunca ayakkabılarını giymeyi reddetti hatta hastaneden ayrılırken de özür diledi 'kusura bakmayın, hastanenizi çamur ettik' diye. Biz de kendisine görevimiz olduğunu hatırlattık."







Ünsal, yaşadığı olayın kendisini de oldukça duygulandırdığını, bir taraftan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları olurken bu olayın kendisini oldukça etkilediğini belirtti.







SAĞLIK BAKANI ARAYIP TEŞEKKÜR ETTİ







Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde hastanenin acil servisindeki muayene odasına çamurlu ayakkabılarını çıkarıp giren 84 yaşındaki Şerife Cesur'u telefonla arayarak duyarlılığından dolayı teşekkür etti.







İlçeye bağlı Yeşilyazı köyünde yaşayan Cesur ile telefonda görüşen Müezzinoğlu, "Şerife anneciğim ellerinden öpüyorum. Benim annem 83-84 yaşında, annemle aynı yaştasın. Biz sana teşekkür ediyoruz. bugün bütün Türkiye'ye güzel bir örnek ve gençlere mesaj verdin. Ben teşekkür edip ellerinden öpüyorum. Bize dua et inşallah. Benden istediğin bir şey var mı? Biz dua istiyoruz. Rabbim sana sağlıklı, huzurlu ömürler versin inşallah. Geçmiş olsun. Doktor arkadaşlar iyi baktılar mı sana? Allah saha uzun ömürler versin." dedi.