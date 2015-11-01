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TÜRKİYE SEÇİMİNİ YAPTI! AK PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR!


TÜRKİYE SEÇİMİNİ YAPTI! AK PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR!
Tarih : 01 Kasım 2015, 19:49
Puan Ver : Türkiye Seçimini Yaptı! Ak Parti Tek Başına İktidar!(5/10)2


 1 Kasım seçimlerinin sonuçları belli oldu. AK parti yüzde 50 oy oranına ulaşarak tek başına iktidar oldu.



En büyük şoku 5 puan birden kaybedip yüzde 11'e düşen MHP yaşadı.



Aldığı oy oranıyla 7 Haziran seçimlerinin kaderini değiştiren HDP de 1 Kasım'ın kaybedenlerinden. 7 Haziran'da yüzde 13 oy alan HDP'nin oyları 1 Kasım'da yüzde 10'a geriledi.



CHP ise yüzde 24 oy oranında kaldı.








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