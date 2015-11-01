

1 Kasım seçimlerinin sonuçları belli oldu. AK parti yüzde 50 oy oranına ulaşarak tek başına iktidar oldu.







En büyük şoku 5 puan birden kaybedip yüzde 11'e düşen MHP yaşadı.







Aldığı oy oranıyla 7 Haziran seçimlerinin kaderini değiştiren HDP de 1 Kasım'ın kaybedenlerinden. 7 Haziran'da yüzde 13 oy alan HDP'nin oyları 1 Kasım'da yüzde 10'a geriledi.







CHP ise yüzde 24 oy oranında kaldı.