

Türk takımları, basketbol ve voleybolda bu sezon şu ana kadar 3 Avrupa şampiyonluğu kazanırken, çok sayıda final ve yarı final oynadı. Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üç Türk takımı çeyrek finalde yer alırken, Fenerbahçe, Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi. Banvit, yarıştığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı finalde kaybetti. Kadınlarda Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi'nde ikinci olurken, tarihte ilk kez 4 Türk ekibinin yarı finale yükseldiği FIBA Avrupa Kupası'nda Yakın Doğu Üniversitesi mutlu sona ulaştı. Voleybolda iki Türk takımının Dörtlü Final oynadığı CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank kupayı havaya kaldırırken, Eczacıbaşı VitrA üçüncü oldu. CEV Kadınlar Kupası'nda Galatasaray yarı finalde elenirken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nı kazandı.







Türkiye'de son yıllarda spora yapılan yatırımlar, özellikle basketbol ve voleybol gibi önemli branşlarda sonuç vermeye başladı.







Türk takımları, futboldan sonra Avrupa'da en fazla takip edilen sporlar olan basketbol ve voleybolda bu sezon tarihi başarılara imza attı.







Bu iki branşta mücadele eden Türk ekipleri, şu ana kadar katıldıkları Avrupa kupalarında üç şampiyonluk yaşarken, çok sayıda final ve yarı final oynama başarısı da gösterdi.







Türkiye'den bu sezon erkek ve kadınlarda basketbolda 17, voleybolda da 12 olmak üzere toplam 29 takım, Avrupa kupalarında mücadele verdi.







Basketbolda erkeklerde Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank, Banvit, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan, Muratbey Uşak, Demir İnşaat Büyükçekmece ve Gaziantep Basketbol, kadınlarda da Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Canik Belediyespor, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etti.







Voleybolda ise kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor, erkeklerde de Halkbank, Arkas Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankası, Avrupa'da boy gösterdi.







kaynak:sabah