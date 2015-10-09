TÜRKİYE RUSYA'DAN İZAHAT BEKLİYOR !
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Rus savaş uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmeleri konusunda izahat beklendiğini Rus yetkililere ilettiklerini söyledi. Bilgiç, NATO'dan asker talebi olmadığını da ekledi.
Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısına Nobel Ödülü alan Prof. Dr. Aziz Sancar'ı tebrik ederek başlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Sayın Bakanımız bu haberi Tokyo'da aldı ve Sayın Sancar'ı arayarak tebriklerini iletti” dedi. Tanju Bilgiç, bir Rus heyetinin Türkiye'ye gelerek hava ihlalleri konusunda izahatta bulunmalarını istediklerini fakat şu ana kadar bir heyetin Türkiye'ye gelmediğini kaydetti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar