

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Rus savaş uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmeleri konusunda izahat beklendiğini Rus yetkililere ilettiklerini söyledi. Bilgiç, NATO'dan asker talebi olmadığını da ekledi.











Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısına Nobel Ödülü alan Prof. Dr. Aziz Sancar'ı tebrik ederek başlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Sayın Bakanımız bu haberi Tokyo'da aldı ve Sayın Sancar'ı arayarak tebriklerini iletti” dedi. Tanju Bilgiç, bir Rus heyetinin Türkiye'ye gelerek hava ihlalleri konusunda izahatta bulunmalarını istediklerini fakat şu ana kadar bir heyetin Türkiye'ye gelmediğini kaydetti.