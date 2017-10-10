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Türkiye, Rusya'dan İthal Edilen 7 Ürüne Onay Şartı Getirdi
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TÜRKİYE, RUSYA'DAN İTHAL EDİLEN 7 ÜRÜNE ONAY ŞARTI GETİRDİ


Türkiye, Rusya'dan İthal Edilen 7 Ürüne Onay Şartı Getirdi
Tarih : 10 Ekim 2017, 15:30
Puan Ver : Türkiye, Rusya'dan İthal Edilen 7 Ürüne Onay Şartı Getirdi(9/10)5

Rusya'dan ithal edilecek ürünlere getirilen onay şartı, adi buğday, ham ayçiçek yağı, mısır, kuru bezelye, çeltik, ayçiçeği küspesi ve makarnalık buğdayı kapsıyor. Uygulamanın dün itibariyle başladığı öğrenilirken, bu tarihten önce yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış ürünlerde onay şartı aranmayacak.

RUSYA'YA RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Öte yandan söz konusu kararın ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da ilgili bölge müdürlüklerine 'Rusya fatura onayı' konulu resmi bir yazı göndererek, Rusya Federasyonu menşeili veya çıkışlı ürünlerin ithalatında sevk ülkesine bakılmaksızın Ticaret müşavirliği/ataşeliği onaylı fatura aranması gerektiğine dikkat çekildi.

KARARIN GEREKÇESİ NE?

Rusya'dan ithal edilen 7 kalem ürüne onay şartının neden getirildiği ile ilgili açıklamayı haberlerin ardından Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci yaptı. Tüfenkci, daha önce Rusya'nın ithal ettiği bazı ürünlere onay şartı aradığını, Türkiye'nin de mütekabiliyet ilkesi gereği Rusya'dan ithal edilen söz konusu onay şartı getirdiğini söyledi. Tüfenkçi, kararın kısıtlama olmadığını belirtti.

Öte yandan bu kararla ilgili iki gerekçenin üzerinde duruluyordu. Bunlardan ilki ithalatın daha sıkı bir şekilde kayıt altına alınıp izlenmesi ve Rusya'dan gelecek ürünlerde kalite standartlarının daha yakından takip edilmesiydi.

Dış ticaret çevreleri ise söz konusu kararın, Rusya'nın Türkiye'den önümüzdeki dönemde yapacağı domates ithalatı için sadece 9 firmaya yetki vermesine karşı bir hareket olduğunu iddia ediyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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