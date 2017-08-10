İran, Türkiye ve Rusya petrol ve gaz alanında, üçlü ortaklık ve yatırım anlaşması imzaladı.



İran Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşma, İran'dan Gadir Petrol Arama ve Yatırım Şirketi, Türkiye'den Unit İnternational ve Rus Zarubezhneft şirketleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi makamların da katıldığı törenle imzalandı.



ULUSLARARASI PROJELERDE DE ORTAK HAREKET EDECEKLER



Anlaşmaya göre, Petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesine yönelik eşit payla ortak çalışma yürütülecek. Taraflar yerel projelerin yanı sıra uluslararası projelerde de ortak faaliyette bulunacak.



























Kaynak: haberinburada



