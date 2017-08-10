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Türkiye, Rusya ve İran'dan Üçlü Enerji Anlaşması

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'DAN ÜÇLÜ ENERJİ ANLAŞMASI

İran, Türkiye ve Rusya petrol ve gaz alanında, üçlü ortaklık ve yatırım anlaşması imzaladı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Türkiye, Rusya Ve İran'dan Üçlü Enerji Anlaşması(5/10)7


İran Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşma, İran'dan Gadir Petrol Arama ve Yatırım Şirketi, Türkiye'den Unit İnternational ve Rus Zarubezhneft şirketleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi makamların da katıldığı törenle imzalandı.



ULUSLARARASI PROJELERDE DE ORTAK HAREKET EDECEKLER



Anlaşmaya göre, Petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesine yönelik eşit payla ortak çalışma yürütülecek. Taraflar yerel projelerin yanı sıra uluslararası projelerde de ortak faaliyette bulunacak.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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