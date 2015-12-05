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'TÜRKİYE-RUSYA KRİZİNDE TARAF DEĞİLİZ'


'TÜRKİYE-RUSYA KRİZİNDE TARAF DEĞİLİZ'
Tarih : 05 Aralık 2015, 11:33
Puan Ver : 'türkiye-Rusya Krizinde Taraf Değiliz'(5/10)6


Bulgaristan ulusal televizyonuna (BNT) konuşan Borisov, Bulgaristan'ın hem Türkiye hem de Rusya ile ilişkilerinde çok dikkatli davrandığını belirterek "Türkiye-Rusya bunalımında taraf değiliz" ifadesini kullandı.



Borisov, Bulgaristan'ın kilit coğrafi konumu ve tarihi ve kültürel bağları nedeniyle Rusya ve Türkiye ile ilişkilere önem verdiğini ifade etti.



Rusya'nın artık Bulgaristan'a yönelik provokasyonlarda bulunmadığını belirten Borisov, "Onlar (Ruslar) ciddi bir devlet olduğumuzu, NATO ve Avrupa Birliği ile esaslı angajmanlarımızın bulunduğunu ve bizleri provoke etmemeleri gerektiğini anladılar" dedi.



Boyko Borisov, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisini telefonla aradığını ve 15 Aralık'ta Bulgaristan'a geleceğini bildirdiğini aktardı. Borisov, Davutoğlu ile görüşmesinde sınır güvenliği konusunu ve Türkiye'nin AB ile mutabakat sağladığı hususları ele alacaklarını kaydetti.








Etiketler:   Türkiye-Rusya  Krizinde  Taraf  Değiliz      haber

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