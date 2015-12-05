

Bulgaristan ulusal televizyonuna (BNT) konuşan Borisov, Bulgaristan'ın hem Türkiye hem de Rusya ile ilişkilerinde çok dikkatli davrandığını belirterek "Türkiye-Rusya bunalımında taraf değiliz" ifadesini kullandı.







Borisov, Bulgaristan'ın kilit coğrafi konumu ve tarihi ve kültürel bağları nedeniyle Rusya ve Türkiye ile ilişkilere önem verdiğini ifade etti.







Rusya'nın artık Bulgaristan'a yönelik provokasyonlarda bulunmadığını belirten Borisov, "Onlar (Ruslar) ciddi bir devlet olduğumuzu, NATO ve Avrupa Birliği ile esaslı angajmanlarımızın bulunduğunu ve bizleri provoke etmemeleri gerektiğini anladılar" dedi.







Boyko Borisov, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisini telefonla aradığını ve 15 Aralık'ta Bulgaristan'a geleceğini bildirdiğini aktardı. Borisov, Davutoğlu ile görüşmesinde sınır güvenliği konusunu ve Türkiye'nin AB ile mutabakat sağladığı hususları ele alacaklarını kaydetti.